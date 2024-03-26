Программу-путешествие по истории Беларуси подготовили для школьников в музее истории ВОВ

По героическим страницам истории Беларуси. Программу-путешествие для школьников подготовили в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она начинается сегодня, 26 марта, ровно за 100 дней до 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

На время весенних каникул музей становится пространством для детей. Сегодня начнется квест, где участники примерят на себя роль военных медиков. Также состоится мастер-класс. Юные посетители создадут уникальную и яркую картину. Во время программы «Путь к Победе», которая начнется завтра, 27 марта, школьники смогут стать «спецотрядом» отважных бойцов и вместе с проводником-ведущим отправятся в трудный путь по залам музея.

Занятие «Солдатский треугольник» построено на фондовых материалах – письмах, отправленных с фронта отцами своим детям и семьям. Так юные посетители узнают историю создания и работы полевой почты в годы военного лихолетья.