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Программу-путешествие по истории Беларуси подготовили для школьников в музее истории ВОВ

26 марта 2024 07:29
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По героическим страницам истории Беларуси. Программу-путешествие для школьников подготовили в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она начинается сегодня, 26 марта, ровно за 100 дней до 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Программу-путешествие по истории Беларуси подготовили для школьников в музее истории ВОВ-1

На время весенних каникул музей становится пространством для детей. Сегодня начнется квест, где участники примерят на себя роль военных медиков. Также состоится мастер-класс. Юные посетители создадут уникальную и яркую картину. Во время программы «Путь к Победе», которая начнется завтра, 27 марта, школьники смогут стать «спецотрядом» отважных бойцов и вместе с проводником-ведущим отправятся в трудный путь по залам музея.

Занятие «Солдатский треугольник» построено на фондовых материалах – письмах, отправленных с фронта отцами своим детям и семьям. Так юные посетители узнают историю создания и работы полевой почты в годы военного лихолетья.

# Великая Отечественная война # общество

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