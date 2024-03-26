Белорусский космонавт Марина Василевская приступила к работе на МКС

Первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская приступила к работе на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых сложных и опасных этапов полета позади. Более двух суток участники 21-й экспедиции провели дрейфуя в космосе, прежде чем корабль «Союз МС-25» успешно пристыковался к станции.

25 марта в 18 часов 3 минуты произошло касание и корабль причалил к узловому модулю российского сегмента МКС. Все прошло штатно, в автоматическом режиме. Еще три часа космонавты готовились к переходу на станцию. Этот процесс очень ответственный. Перед тем как открыть люки, необходимо выровнять давление на станции и транспортном корабле, проверить герметичность, провести ряд других важнейших процедур.

В 20 часов 26 минут переходные люки наконец открылись и «долгожители» МКС тепло встретили вновь прибывших. Первой на борт «космического дома» поднялась Марина Василевская, затем астронавт NASA Трейси Дайсон и капитан корабля, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.