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Белорусский космонавт Марина Василевская приступила к работе на МКС

26 марта 2024 08:38
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Первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская приступила к работе на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых сложных и опасных этапов полета позади. Более двух суток участники 21-й экспедиции провели дрейфуя в космосе, прежде чем корабль «Союз МС-25» успешно пристыковался к станции.

Белорусский космонавт Марина Василевская приступила к работе на МКС-1

25 марта в 18 часов 3 минуты произошло касание и корабль причалил к узловому модулю российского сегмента МКС. Все прошло штатно, в автоматическом режиме. Еще три часа космонавты готовились к переходу на станцию. Этот процесс очень ответственный. Перед тем как открыть люки, необходимо выровнять давление на станции и транспортном корабле, проверить герметичность, провести ряд других важнейших процедур.

В 20 часов 26 минут переходные люки наконец открылись и «долгожители» МКС тепло встретили вновь прибывших. Первой на борт «космического дома» поднялась Марина Василевская, затем астронавт NASA Трейси Дайсон и капитан корабля, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.

Белорусский космонавт Марина Василевская приступила к работе на МКС-4

Традиционно звездную тройку приветствовали рукопожатиями и объятиями. После состоялся первый сеанс видеосвязи с Землей. В Центр управления полетами пригласили в том числе родных и близких космонавтов. Теперь Марина Василевская приступит к выполнению научной программы. Ей предстоит провести эксперименты в области биологии, физиологии, автономного функционирования космических станций, дистанционного зондирования Земли.

Планируется, что уже 6 апреля Марина Василевская вместе с Олегом Новицким вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24». Отметим, Марина Василевская стала представительницей 22-го государства, чьи граждане побывали на Международной космической станции.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Олег Новицкий

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