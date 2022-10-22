Народный синоптик: какие приметы указывают на скорое похолодание и первый снег?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 24 октября православные христиане почитают память апостола Филиппа, рассказали в программе « Плюс-минус ». Если луна окружена легкой дымкой и выглядит тусклой, в ближайшие дни погода испортится и может пойти снег. А вот если на Филиппов день стоит туман, то скоро потеплеет.

25 октября – день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Тусклые звезды – к теплу, а яркие – к сильным морозам. Если небесные светила сильно мерцают, то, скорее всего, в ближайшее время пойдет снег.

26 октября православные христиане отмечают праздник в честь чудотворной Иверской иконы Божией Матери. Если облака плывут очень быстро, то погода в ближайшие дни испортится.

27 октября христиане вспоминают святую Параскеву Сербскую. В народе этот день получил название Прасковьи (или Грязнихи). Считалось, что если на дорогах много грязи, то зима со снегом наступит через четыре недели. Сильный дождь – к скорому снегу.