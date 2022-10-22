Прямой эфир

До +17 и дожди. Какая погода будет в Беларуси в конце октября? Прогноз по областям

22 октября 2022 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, ожидается облачность с прояснениями, рассказали в программе «Плюс-минус».

В воскресенье, 23 октября, по большей части республики пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью будет +3...+9 °C, по юго-западу до +11 °C. Максимальная днем +10...+17 °C, по северо-востоку +7...+9 °C.

В понедельник возможны кратковременные дожди. Столбики термометра днем зафиксируют отметки +9...+13 °C, ночью +4...+6 °C.

До +17 и дожди. Какая погода будет в Беларуси в конце октября? Прогноз по областям-1

Во вторник по стране пройдут кратковременные дожди, температура воздуха днем будет варьироваться в пределах +9...+14 °C, ночью +7...+10 °C.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До +17 и дожди. Какая погода будет в Беларуси в конце октября? Прогноз по областям-4

До +17 и дожди. Какая погода будет в Беларуси в конце октября? Прогноз по областям-6

До +17 и дожди. Какая погода будет в Беларуси в конце октября? Прогноз по областям-8

До +17 и дожди. Какая погода будет в Беларуси в конце октября? Прогноз по областям-10

До +17 и дожди. Какая погода будет в Беларуси в конце октября? Прогноз по областям-12

До +17 и дожди. Какая погода будет в Беларуси в конце октября? Прогноз по областям-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ни грамма показухи». Чем и как вооружена белорусская армия? Анонс программы «Неделя»
22 октября 2022 14:05

«Ни грамма показухи». Чем и как вооружена белорусская армия? Анонс программы «Неделя»

Зачем Новицкому пластилин в космосе? Про Гагарина и инопланетян – разговор со скульптором Иваном Миско
22 октября 2022 14:00

Зачем Новицкому пластилин в космосе? Про Гагарина и инопланетян – разговор со скульптором Иваном Миско

«Мы это делаем каждый год». Сотрудники КГК приняли участие в республиканской акции по восстановлению лесов
22 октября 2022 13:33

«Мы это делаем каждый год». Сотрудники КГК приняли участие в республиканской акции по восстановлению лесов