До +17 и дожди. Какая погода будет в Беларуси в конце октября? Прогноз по областям

Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, ожидается облачность с прояснениями, рассказали в программе «Плюс-минус».

В воскресенье, 23 октября, по большей части республики пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью будет +3...+9 °C, по юго-западу до +11 °C. Максимальная днем +10...+17 °C, по северо-востоку +7...+9 °C.

В понедельник возможны кратковременные дожди. Столбики термометра днем зафиксируют отметки +9...+13 °C, ночью +4...+6 °C.