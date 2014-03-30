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Народный шуточный коллектив «Тёща»: Сюда приходишь - забываешь и про давление, и про головную боль!

30 марта 2014 16:00
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Новости Беларуси. Программа «Центральный регион» на СТВ побывала в гостях у народного шуточного коллектива «Тёща» Ратомского сельского Дома культуры.

Самобытные артисты стали настоящим культурным брендом Ратомки. Они сломали стереотипы о белорусском фольклоре и стали популярными не только у сельских жителей. Репертуар коллектива огромный и разнообразный. Но главное - здесь никогда не унывают и готовы поднимать настроение зрителям.

Держит своих «Тёщ» в тонусе руководитель коллектива - неутомимый актер театра и кино Николай Михайлович Рябычин.

# общество # Народное творчество # Николай Рябычин

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