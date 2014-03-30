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Железнодорожная станция «Институт Культуры» в Минске 30 марта открылась после реконструкции

30 марта 2014 14:18
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Новости Беларуси. Многие Европейские страны перевели стрелки часов. Минское время теперь будет таким, как в Вильнюсе, Риге и Киеве. Разница между белорусской столицей и Варшавой составит 1 час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в 2011 году Беларусь отказалась от перехода на сезонное время вслед за Россией. В связи с этим Белорусская железная дорога откорректировала расписание движения международных поездов. Тем, кто собираются в поездку, следует обратить на это внимание.

К слову, 30 марта открылась после реконструкции железнодорожная станция «Институт Культуры» в Минске. Теперь в полном объеме здесь будут курсировать поезда региональных линий экономкласса в барановичском, оршанском и осиповичском направлениях.

# общество # Пригородные поезда

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