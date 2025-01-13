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Народный проект объединяет поколения! Чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Новополоцка?

13 января 2025 20:18
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«Марафон единства» гостит в Новополоцке по многочисленным запросам жителей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятиях самой народной и мобильной акции страны задействованы 16 площадок. Фестивальное настроение задержится здесь на два дня. На многих локациях с первых минут работы настоящий аншлаг. Уже ставшие главными трендами «Марафона единства» «НЕскучные НЕлекции», многочисленные выставки, мастер-классы и важные встречи.

Важно, что праздник заглянул во многие трудовые коллективы. Отсутствие привычной сцены лишь добавляет единства. В частности, концерт с участием белорусских артистов прошел в цеху предприятия «Полимир». Пели и танцевали все!

Порадовали и ученые Академии наук. Они привезли новейшие разработки на выставку «Взгляд за горизонт». Широта мысли действительно впечатляет: от космических технологий до антарктической станции. Особый интерес у посетителей вызвали монокристаллы и изумруды с приставкой BY.

Но все же главное богатство праздника – это простое человеческое общение, приятные поводы для встречи и общие интересы. Теперь об этом знают все белорусы и участники «Марафона единства». Из Новополоцка репортаж Алеси Ивановой.

Народный проект объединяет поколения! Чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Новополоцка?-2

Алеся Иванова, корреспондент:
Новополоцк является одним из самых юных городов Беларуси. Более трети его жителей не старше 30 лет. А еще его называют городом одной улицы, протяженность которой около 15 километров. Изначально она называлась Зеленой, позже ее переименовали в Молодежную. Что символично. Ведь многое в этом городе было создано руками молодых людей, которые в конце 50-х съехались сюда из разных уголков Советского Союза. Все ради одной цели – возведения крупного градообразующего завода.

Благодаря этому предприятию Новополоцк и появился на карте Беларуси. Флагман отечественной нефтепереработки – «Нафтан». Именно здесь был получен первый белорусский бензин и полиэтилен. А сегодня промышленный гигант производит более 70 наименований нефтехимической продукции.

Народный проект объединяет поколения! Чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Новополоцка?-4

Ярко и музыкально «Марафон единства» ворвался в будни нафтановцев. Концерт прямо в цеху предприятия и зажигательные танцы под любимые хиты белорусских артистов. Проект «Разам працуем, разам спяваем!» в прямом смысле закружил заводчан в динамичном ритме самого народного праздника. 

Эксклюзивные подарки Президенту от трудовых коллективов показали жителям Новополоцка. Читайте здесь.

Творчество и труд как две стороны одной медали. Заряд эмоций и производственное единство царили сегодня и на предприятии «Полимир».

Народный проект объединяет поколения! Чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Новополоцка?-6

Время выбрало нас. Мы выстоим. И мы пойдем дальше.

Народный проект объединяет поколения! Чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Новополоцка?-8

Замечательное предприятие. Я очень рада, что я здесь работаю. И у меня родители здесь работали. Я второе поколение. 

Выставка последних изобретений белорусских ученых проходит в Новополоцке. Подробности. 

Народный проект объединяет поколения! Чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Новополоцка?-10

Впервые в Новополоцке и подарки Президенту Беларуси от трудовых коллективов. Уникальная экспозиция «С любовью и благодарностью» сделала временную остановку в стенах местного Дворца культуры. Горная порода Антарктиды, уменьшенная копия ядерного реактора и даже когда-то врученная главе государства картина от работников «Нафтана». Всего порядка сотни экспонатов.

Народный проект объединяет поколения! Чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Новополоцка?-12

Достояние нашей республики, что такие там дороги красивые, ракеты, трактора наши прекрасные, хорошие. Включая наш «Нафтан».

Народный проект объединяет поколения! Чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Новополоцка?-14

Больше всего удивляет, что у нас в стране столько талантов. Когда подходишь к любому экспонату, ты видишь, насколько уникальные люди в нашей стране живут. Это просто фантастика.

Уже завтра жителей и гостей Новополоцка ждет не менее насыщенная программа. Мастер-классы от виртуозов сцены, интерактивные выставки, встречи с партнерами по производству. А красивым завершением «Марафона единства» в Новополоцке станет особенный праздничный концерт, подготовленный Президентским оркестром Беларуси.

Подробности смотрите в видео.

# Алеся Иванова # Праздник в городе # Фестиваль

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