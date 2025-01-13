Народный проект объединяет поколения! Чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Новополоцка?

«Марафон единства» гостит в Новополоцке по многочисленным запросам жителей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятиях самой народной и мобильной акции страны задействованы 16 площадок. Фестивальное настроение задержится здесь на два дня. На многих локациях с первых минут работы настоящий аншлаг. Уже ставшие главными трендами «Марафона единства» «НЕскучные НЕлекции», многочисленные выставки, мастер-классы и важные встречи.

Важно, что праздник заглянул во многие трудовые коллективы. Отсутствие привычной сцены лишь добавляет единства. В частности, концерт с участием белорусских артистов прошел в цеху предприятия «Полимир». Пели и танцевали все!

Порадовали и ученые Академии наук. Они привезли новейшие разработки на выставку «Взгляд за горизонт». Широта мысли действительно впечатляет: от космических технологий до антарктической станции. Особый интерес у посетителей вызвали монокристаллы и изумруды с приставкой BY.

Но все же главное богатство праздника – это простое человеческое общение, приятные поводы для встречи и общие интересы. Теперь об этом знают все белорусы и участники «Марафона единства». Из Новополоцка репортаж Алеси Ивановой.