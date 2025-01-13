Народный проект объединяет поколения! Чем «Марафон единства» удивлял гостей и жителей Новополоцка?
«Марафон единства» гостит в Новополоцке по многочисленным запросам жителей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятиях самой народной и мобильной акции страны задействованы 16 площадок. Фестивальное настроение задержится здесь на два дня. На многих локациях с первых минут работы настоящий аншлаг. Уже ставшие главными трендами «Марафона единства» «НЕскучные НЕлекции», многочисленные выставки, мастер-классы и важные встречи.
Важно, что праздник заглянул во многие трудовые коллективы. Отсутствие привычной сцены лишь добавляет единства. В частности, концерт с участием белорусских артистов прошел в цеху предприятия «Полимир». Пели и танцевали все!
Порадовали и ученые Академии наук. Они привезли новейшие разработки на выставку «Взгляд за горизонт». Широта мысли действительно впечатляет: от космических технологий до антарктической станции. Особый интерес у посетителей вызвали монокристаллы и изумруды с приставкой BY.
Но все же главное богатство праздника – это простое человеческое общение, приятные поводы для встречи и общие интересы. Теперь об этом знают все белорусы и участники «Марафона единства». Из Новополоцка репортаж Алеси Ивановой.
Алеся Иванова, корреспондент:
Новополоцк является одним из самых юных городов Беларуси. Более трети его жителей не старше 30 лет. А еще его называют городом одной улицы, протяженность которой около 15 километров. Изначально она называлась Зеленой, позже ее переименовали в Молодежную. Что символично. Ведь многое в этом городе было создано руками молодых людей, которые в конце 50-х съехались сюда из разных уголков Советского Союза. Все ради одной цели – возведения крупного градообразующего завода.
Благодаря этому предприятию Новополоцк и появился на карте Беларуси. Флагман отечественной нефтепереработки – «Нафтан». Именно здесь был получен первый белорусский бензин и полиэтилен. А сегодня промышленный гигант производит более 70 наименований нефтехимической продукции.
Ярко и музыкально «Марафон единства» ворвался в будни нафтановцев. Концерт прямо в цеху предприятия и зажигательные танцы под любимые хиты белорусских артистов. Проект «Разам працуем, разам спяваем!» в прямом смысле закружил заводчан в динамичном ритме самого народного праздника.
Эксклюзивные подарки Президенту от трудовых коллективов показали жителям Новополоцка. Читайте здесь.
Творчество и труд как две стороны одной медали. Заряд эмоций и производственное единство царили сегодня и на предприятии «Полимир».
Время выбрало нас. Мы выстоим. И мы пойдем дальше.
Замечательное предприятие. Я очень рада, что я здесь работаю. И у меня родители здесь работали. Я второе поколение.
Выставка последних изобретений белорусских ученых проходит в Новополоцке. Подробности.
Впервые в Новополоцке и подарки Президенту Беларуси от трудовых коллективов. Уникальная экспозиция «С любовью и благодарностью» сделала временную остановку в стенах местного Дворца культуры. Горная порода Антарктиды, уменьшенная копия ядерного реактора и даже когда-то врученная главе государства картина от работников «Нафтана». Всего порядка сотни экспонатов.
Достояние нашей республики, что такие там дороги красивые, ракеты, трактора наши прекрасные, хорошие. Включая наш «Нафтан».
Больше всего удивляет, что у нас в стране столько талантов. Когда подходишь к любому экспонату, ты видишь, насколько уникальные люди в нашей стране живут. Это просто фантастика.
Уже завтра жителей и гостей Новополоцка ждет не менее насыщенная программа. Мастер-классы от виртуозов сцены, интерактивные выставки, встречи с партнерами по производству. А красивым завершением «Марафона единства» в Новополоцке станет особенный праздничный концерт, подготовленный Президентским оркестром Беларуси.
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