Традиционный бал на старый Новый год прошёл в Большом театре Беларуси

Совершенно неповторимая атмосфера царит в Большом театре Беларуси. Там проходит настоящий бал на старый Новый год. Этой традиции уже 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И каждый раз в эпоху XIX века возвращаются все больше танцевальных пар. Звуки классической живой музыки, дамы и кавалеры, облаченные в наряды, вдохновленные модой той эпохи. Время будто повернулось вспять. Многие готовились к этому событию не один месяц.

В программе вечера – полонез, контр-данс, вальс и полька. В танце 13 января закружились свыше 100 пар. Удивительное сочетание поколений: от начинающих танцоров до опытных мастеров. Но всех их объединяет одно – любовь к классической музыке.

Людмила Романова, участница бала:

Это счастье, это удовольствие, это наслаждение, потому что на балу чувствуешь себя действительно принцессой, королевой. Этот бал посвящен Золушке. И 12 января у нас была репетиция генеральная, уже сама Золушка была в платье. Когда я увидела платье, оно очень похоже на мое! Я подумала, что я тоже Золушка на балу.

Игорь Филатов, участник бала:

Отрадно, что с каждым годом все больше и больше новых лиц, молодежи, приходят семейные пары, их дети и даже были внуки. Вот эта преемственность поколений, преемственность традиций – важные вещи для нашей страны.