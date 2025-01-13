Каждый ребёнок заслуживает чудо! Как неравнодушные белорусы исполняют детские желания?

Зимние праздники в Беларуси щедры на душевные и благотворительные мероприятия. Одно из них – «Елка желаний». Итоги красивой истории подвели 13 января в Могилеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, уже больше 10 лет проект БРСМ исполняет детские мечты. С именными подарками Дед Мороз приехал к воспитанникам Костюковичского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Наши корреспонденты узнали, какой он, путь к празднику.

Прежде чем попасть на могилевскую елку, эти письма проделали путь в 150 километров. Их написали воспитанники Костюковичского районного центра коррекционного развивающего обучения и реабилитации. 33 ребенка – 33 желания. Но чтобы чудо случилось, открытки должны попасть в руки к неравнодушным волшебникам, и таких с каждым годом в Беларуси становится все больше. Детские грезы без принуждения, а по воле души воплощают в жизнь обычные белорусы. Всего лишь в первые полчаса после старта акции новогоднее дерево лишилось трети волшебной корреспонденции.

Ольга Ковалева, жительница Могилева:

Для любого обычного человека, который проживает в нашем городе, который трудоустроен, это не такая уже большая нагрузка даже, скажем так, на бюджет этого человека. Но для ребенка, которому будет доставлена вот эта вот радость, это, конечно, больше, чем те деньги, которые стоит этот подарок.

Пока сани Деда Мороза готовятся в путь, в Костюковичах к встрече гостей уже готовы. Вместе с родителями и воспитателями ребята смастерили сувениры, сделали новогодние выставки, стихотворения и песни для главного волшебник зимы повторили не один раз.