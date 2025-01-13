Куда проложит новые маршруты минское метро, узнали у экспертов

В чем особенность и уникальность объектов? Как возводились подземные магистрали и чем столичное метро отличается от аналогичных объектов других стран, а по каким показателям превосходит многие метрополитены мира? Какая техника, оборудование и люди обеспечивают комфорт пассажиров? Обо всем поговорим с нашими гостями в ток-шоу «Большой город».

В новый год – без пробок в скоростном, экологичном и современном транспорте. А главное – красивом. С остановками на фотосессию и изучение дизайна. Три новые станции метро получили белорусы под елку к зимним праздникам. Это уже традиция на государственном уровне: дарить значимые подарки жителям страны. Как отметил на открытии наш Президент: чем они лучше и богаче выглядят, тем более довольны наши люди. Так, «Слуцкий гостинец» подпоясан орнаментами национальных символов, «Неморшанский сад» укрывает кронами деревьев, «Аэродромная» будто переносит из подземных реалий прямо к высотам, куда взмывают самолеты. Метро стало главным «ньюсмейкером» для журналистов и Меккой для блогеров, а пассажиры с удивлением не перестают изучать новые возможности подземных составов.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Давайте заглянем в будущее столичного метрополитена. Это 64 станции метро вместе с кольцевой четвертой линией. Какие у нас планы по строительству метро уже до конца?

Павел Царун, директор ГП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

На сегодняшний момент у нас идет проектирование и строительство до «Зеленого луга». То есть «Метрострой» выполняет сооружение участка от парка Дружбы народов до станции «Юбилейной». «Минскметропроект» сегодня проектирует нам оставшийся участок до Зеленого луга, стадию А и стадию С, и в ближайшее время мы уже заключим договор на проектирование четвертой линии Минского метрополитена. Мы собрали все исходные данные, мы получили необходимые разрешительные документы и сегодня уже идет работа над заключением договора по началу проектирования четвертой линии, которая в себя включает, сегодня мы видим, что это 17 станций и общая протяженность порядка 25 километров.

Екатерина Забенько:

А в перспективе это связь с городами-спутниками?

Павел Царун:

Что касается городов-спутников, да, это перспектива, которую тоже необходимо реализовывать, я думаю, что мы благодаря нашему проектному институту, благодаря нашим метростроевцам будем выполнять эту задачу.