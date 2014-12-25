Прямой эфир

Как празднуют Рождество в разных странах мира?

25 декабря 2014 14:13
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Рождество сегодня наступило для католических верующих во всех уголках планеты.

В самом сердце празднования — в храме Святого Петра в Ватикане — прошла главная месса.

Папа Римский Франциск обратился к прихожанам с традиционным посланием «городу и миру», в котором призывал к нежности, теплу и милосердию. Не забывая о традициях, не обошлось и без современных технологий: службу транслировали в прямом эфире, причем впервые — в 3D-формате. Так что любой желающий мог хоть и виртуально, но всё-таки попасть в эпицентр праздника.

Не менее пышно проходят торжества и в Вифлееме — городе, в котором по Евангелию родился Иисус Христос.

Здесь молились за мир во всё мире, за равенство и взаимное уважение всех религий. Продолжается праздник ярким карнавальным шествием, множеством концертов и театральных постановок.

А вот в Австралии к празднованию Рождества подошли по-своему.

Здесь традиционные мероприятия заменили большой пляжной вечеринкой. Тысячи людей отмечают один из главных христианских праздников на побережье. Правда, неизменной остаётся рождественская атрибутика — купальные костюмы дополнены колпаками Санта-Клауса, а из песка лепят всё того же Снеговика.

К слову, Рождество в этот день празднуют  почти  полтора миллиарда человек во всём мире. Это не только католические верующие, но и протестанты, а также представители ряда православных церквей.

# общество # Католики Беларуси # Праздничные даты

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