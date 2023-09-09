Народные приметы на середину сентября: долго ли продлится бабье лето и в какой день собирать гостей?

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 11 сентября. Этот день православные по обыкновению отмечают постом, рассказали в программе « Плюс-минус ». В это время не разрешается есть ничего круглого: ни варить щи из круглого кочана, ни срезать головки мака, ни копать клубни картофеля, ни рвать яблоки.

О погоде в этот день судили по поведению разных птиц. Если летели на юг журавли, это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали – ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей – надеялись на хорошую погоду.

12 сентября отмечается большой православный праздник – перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, заступника земли русской. В народе Александра называли Сытником, а все потому, что в этот день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей и устраивать пиры. Готовили, как правило, сытную кашу – ячменную на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая, приговаривали: «Сытно с хлебом жить».

13 сентября православная церковь чтит память святого Киприана Карфагенского. На Руси говорили, что на Куприяна журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться и какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника – Журавлиное вече. Также на Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды.