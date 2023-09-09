До +29°C в середине сентября! Осень побалует белорусов жаркой погодой

Бабье лето в этом сезоне началось рекордно быстро. Температурный показатель за сентябрь бьет рекорды, а синоптики прогнозируют нам тепло на протяжении всего осеннего месяца, рассказали в программе «Плюс-минус».

По предварительным прогнозам синоптиков, в середине сентября также будет тепло, погода продолжит радовать нас солнцем на протяжении всей недели. Средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +23...+25 °C.