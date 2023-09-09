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До +29°C в середине сентября! Осень побалует белорусов жаркой погодой

09 сентября 2023 16:10
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Бабье лето в этом сезоне началось рекордно быстро. Температурный показатель за сентябрь бьет рекорды, а синоптики прогнозируют нам тепло на протяжении всего осеннего месяца, рассказали в программе «Плюс-минус». 

По предварительным прогнозам синоптиков, в середине сентября также будет тепло, погода продолжит радовать нас солнцем на протяжении всей недели. Средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +23...+25 °C. 

До +29°C в середине сентября! Осень побалует белорусов жаркой погодой-1

Пик жаркой погоды придется на среду, 13 сентября, когда столбик термометра достигнет отметки +27 °C. К слову, самый высокий температурный показатель по-прежнему удерживает юго-западная столица – до +29 °C! Ночью средний показатель составит +12...+15 °C. К концу недели местами по стране, преимущественно в Минской, Витебской и Гродненской областях, в дневное время суток пройдут кратковременные дожди, в Гомельской и Могилевской дожди будут сопровождаться грозами. 

В Москве до +20°C, в Париже +35°C. О погоде в Европе на неделю с 11 по 17 сентября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

До +29°C в середине сентября! Осень побалует белорусов жаркой погодой-4

До +29°C в середине сентября! Осень побалует белорусов жаркой погодой-6

До +29°C в середине сентября! Осень побалует белорусов жаркой погодой-8

До +29°C в середине сентября! Осень побалует белорусов жаркой погодой-10

До +29°C в середине сентября! Осень побалует белорусов жаркой погодой-12

До +29°C в середине сентября! Осень побалует белорусов жаркой погодой-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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