Прямой эфир

Народные приметы на неделю с 2 по 7 октября. Какое блюдо принято печь с приходом холодов и когда выпадет снег?

02 октября 2022 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. На Руси 2 октября отмечали праздник пчельников – Пчелиную девятину, рассказали в программе «Плюс-минус». В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. Также в это время было принято обязательно есть по утрам мед, запивая его теплой водой.

Народные приметы на неделю с 2 по 7 октября. Какое блюдо принято печь с приходом холодов и когда выпадет снег?-1

3 октября. На Руси святого Евстафия именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера – к стуже, с юга – к теплу, с запада – к дождю, с востока – к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых.  

4 октября. На Руси Кондрата да Ипата считали днем земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом. 

5 октября – Иона и Фока (Листопадная). Если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.  

Народные приметы на неделю с 2 по 7 октября. Какое блюдо принято печь с приходом холодов и когда выпадет снег?-4

6 октября – Ираида Спорная. С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Хозяйки в этот день готовили особое блюдо – наливушки. Для этого толкли вареный картофель, сдабривали яйцами и молоком, наливали смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее края, а после пекли в печи.  

7 октября – Фекла Запрядальница. С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а зори становились багряными. «День убегает лошадиным скаком», – говорили люди. Подмечали приметы: если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето.  

Народные приметы на неделю с 2 по 7 октября. Какое блюдо принято печь с приходом холодов и когда выпадет снег?-7

Бабье лето в Беларуси надолго? Прогноз синоптиков на первую неделю октября.  

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лунный календарь огородника на начало октября. Какие даты самые благоприятные для работы с растениями?
02 октября 2022 09:51

Лунный календарь огородника на начало октября. Какие даты самые благоприятные для работы с растениями?

Репетиционное тестирование для абитуриентов вузов начинается в октябре
02 октября 2022 07:36

Репетиционное тестирование для абитуриентов вузов начинается в октябре

Отопление включили почти во всех жилых домах страны
02 октября 2022 07:21

Отопление включили почти во всех жилых домах страны