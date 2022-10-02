Народные приметы на неделю с 2 по 7 октября. Какое блюдо принято печь с приходом холодов и когда выпадет снег?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. На Руси 2 октября отмечали праздник пчельников – Пчелиную девятину, рассказали в программе «Плюс-минус». В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. Также в это время было принято обязательно есть по утрам мед, запивая его теплой водой.
3 октября. На Руси святого Евстафия именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера – к стуже, с юга – к теплу, с запада – к дождю, с востока – к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых.
4 октября. На Руси Кондрата да Ипата считали днем земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом.
5 октября – Иона и Фока (Листопадная). Если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.
6 октября – Ираида Спорная. С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Хозяйки в этот день готовили особое блюдо – наливушки. Для этого толкли вареный картофель, сдабривали яйцами и молоком, наливали смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее края, а после пекли в печи.
7 октября – Фекла Запрядальница. С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а зори становились багряными. «День убегает лошадиным скаком», – говорили люди. Подмечали приметы: если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето.
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