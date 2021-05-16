Народные приметы на неделю с 17 по 23 мая. Эти явления предскажут погоду на лето
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 17 мая солнце бледное и в дымке – к продолжительному ненастью. Ясная погода обещает солнечное лето, рассказали в программе «Плюс-минус».
Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая
18 мая – Ирина Рассадница (Капустница). В старину женщины, обязательно в одиночестве и молча, высаживали в этот день капусту и другую рассаду. Считалось, что если гусь плещется в воде, это к теплу, если в пыли – к похолоданию.
19 мая – Иов Огуречник (Росенник). По народным приметам, с Иова начинались утренние росы. Большая роса утром – к хорошей погоде, нет росы – к дождю.
Предки подмечали: если осы организовывают гнезда на открытых солнечных местах, значит лето будет дождливым и сырым.
20 мая. Если ветер веет с юго-востока – к длительной погожей погоде. А радуга с широкой зеленой полосой – к длительному и обильному дождю. Также было подмечено, что ранние ласточки – к счастливому году.
21 мая. Подмечено, что если в этот день ненастье, то и осень будет ненастная. А если гроздья акаций совершенно не издают запаха, значит скоро будет затяжной дождь.