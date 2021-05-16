Народные приметы на неделю с 17 по 23 мая. Эти явления предскажут погоду на лето

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 17 мая солнце бледное и в дымке – к продолжительному ненастью. Ясная погода обещает солнечное лето, рассказали в программе «Плюс-минус».

Будет тепло, но дождливо. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 23 мая

18 мая – Ирина Рассадница (Капустница). В старину женщины, обязательно в одиночестве и молча, высаживали в этот день капусту и другую рассаду. Считалось, что если гусь плещется в воде, это к теплу, если в пыли – к похолоданию.