Мировая война вакцин и личное отношение к прививкам. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. Все, что вы хотели знать о вакцинации, мы расскажем 17 мая. В прямом эфире СТВ за час до вечернего информационного канала стартует ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ

На дискуссионной площадке Кирилл Казаков и Алена Сырова соберут телевизионный медицинский консилиум. Будут и пациенты, и руководители предприятий, и политологи. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин.