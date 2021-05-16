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Мировая война вакцин и личное отношение к прививкам. Анонс ток-шоу «По существу»

16 мая 2021 19:18
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Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. Все, что вы хотели знать о вакцинации, мы расскажем 17 мая. В прямом эфире СТВ за час до вечернего информационного канала стартует ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ

На дискуссионной площадке Кирилл Казаков и Алена Сырова соберут телевизионный медицинский консилиум. Будут и пациенты, и руководители предприятий, и политологи. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин.

Итак, ток-шоу «По существу» смотрите в понедельник, 17 мая, в 18:30 на СТВ.

# Вакцинация # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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