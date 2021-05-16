«Судьбу страны никогда не будут решать на улице и извне». Анонс программы «Постскриптум»

Большая дискуссия в программе «Постскриптум». С ней наша коллега Юлия Бешанова выйдет в эфир во вторник, 18 мая, в 19:00 на телеканале СТВ.

Новости Беларуси. Исторический документ подписан Президентом ровно неделю назад. Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» наделал много шума в информационном пространстве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему в нем предусмотрен чрезвычайный сценарий и как документ соотносится с Основным законом страны?

В отношении Беларуси и России фактически идет сейчас гибридная война с применением незаконных санкций, с применением информационной войны. В связи с этим был принят документ, декрет Президента.

Это исторический документ, который гарантирует сегодня нам, что при любых ситуациях в стране чрезвычайных, власть не только устоит, управляемость в стране, а все будет согласно закону дальше. Это значит, что судьбу страны никогда не будут решать на улице и извне. Все институты власти знают, как работать, и будут работать.

Еще один момент – профилактический. Принятие этого декрета – это и профилактика этих всех событий. Потому что даже те, кто это организовывает, прекрасно понимают, что если госпереворот удастся, ничего не будет. Мы хунту эту уберем в течение дня.