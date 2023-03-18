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В Минске определили победителей конкурсов, посвящённых 105-летию Вооружённых Сил Беларуси

18 марта 2023 13:15
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Новости Беларуси. Лучшие из лучших! Итоги сразу трех конкурсов, посвященных 105-летию Вооруженных Сил, подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония награждения победителей состоялась в Центральном доме офицеров.

В Минске определили победителей конкурсов, посвящённых 105-летию Вооружённых Сил Беларуси-1

За победу в творческих состязаниях, стартовавших еще в январе, боролись более 5 тысяч участников со всех регионов страны. Среди них – взрослые и дети. Конкурс проводился в трех номинациях: «Лучшее произведение литературы и искусства», «Эссе» и «Рисунок». Выбрать победителей жюри было нелегко. Во всех работах прослеживалось трепетное отношение к истории страны и любовь к родине. Авторы лучших творческих проектов получили заслуженные награды из рук помощника министра обороны  Леонида Касинского.

В Минске определили победителей конкурсов, посвящённых 105-летию Вооружённых Сил Беларуси-4

Алина Пилютик, учащаяся средней школы № 30 Бреста:
Я получила грамоту I степени за рисунок имени Дмитрия Борисовича Гвишиани, который погиб при пожаре поезда, который пытался потушить. Очень рада, что получила диплом.

В Минске определили победителей конкурсов, посвящённых 105-летию Вооружённых Сил Беларуси-7

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Нас радует, что у наших молодых ребят, у нашего подрастающего поколения, есть потребность выразить в своем творчестве свои патриотические настроения, свою любовь к родине, свое отношение к Вооруженным Силам. И это, наверное, самый главный итог, который мы достигли в ходе проведение этих творческих конкурсов.

В Минске определили победителей конкурсов, посвящённых 105-летию Вооружённых Сил Беларуси-10

Работы-победители будут представлены в музее Вооруженных Сил. Выставка отправится в турне по районным центрам, где каждый желающий сможет ознакомиться с творчеством соотечественников.

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# Конкурс # общество # Леонид Касинский # Фотофакт

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