Погодные условия в Беларуси сдвигают начало полевых работ

Новости Беларуси. Массовый сев яровых культур в Беларуси станет возможным в апреле. Такой прогноз дают агрометеорологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Массовый сев яровых культур в Беларуси станет возможным в апреле. Такой прогноз дают агрометеорологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока погода крайне неустойчивая и довольно часто отмечаются осадки. Из-за их изобилия в этом году потребуется больше времени для просыхания почв, особенно тяжелых. Все это сдвигает начало массовых сельхозработ в поле на более поздние сроки. В конце марта весенний сев может начаться лишь на юге страны. Ну а в эти выходные в Беларусь осадки и ветер нам принесут атмосферные фронты циклона, который смещается в сторону Балтии.
Накануне из-за метели во многих регионах был введен план «Погода». Расчистка снега продолжается и теперь. Коммунальным службам не то на помощь, не то наоборот пришел дождь. Поскольку температура воздуха близка к нулю, на дорогах отмечается гололедица. ГАИ рекомендует всем, кто находится за рулем, выбирать сдержанный стиль вождения. Внимательность требуется и от пешеходов.
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