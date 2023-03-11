Погодные условия в Беларуси сдвигают начало полевых работ

Пока погода крайне неустойчивая и довольно часто отмечаются осадки. Из-за их изобилия в этом году потребуется больше времени для просыхания почв, особенно тяжелых. Все это сдвигает начало массовых сельхозработ в поле на более поздние сроки. В конце марта весенний сев может начаться лишь на юге страны. Ну а в эти выходные в Беларусь осадки и ветер нам принесут атмосферные фронты циклона, который смещается в сторону Балтии.