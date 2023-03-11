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Погодные условия в Беларуси сдвигают начало полевых работ

11 марта 2023 07:51
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Новости Беларуси. Массовый сев яровых культур в Беларуси станет возможным в апреле. Такой прогноз дают агрометеорологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погодные условия в Беларуси сдвигают начало полевых работ-1

Пока погода крайне неустойчивая и довольно часто отмечаются осадки. Из-за их изобилия в этом году потребуется больше времени для просыхания почв, особенно тяжелых. Все это сдвигает начало массовых сельхозработ в поле на более поздние сроки. В конце марта весенний сев может начаться лишь на юге страны. Ну а в эти выходные в Беларусь осадки и ветер нам принесут атмосферные фронты циклона, который смещается в сторону Балтии.

Погодные условия в Беларуси сдвигают начало полевых работ-4

Накануне из-за метели во многих регионах был введен план «Погода». Расчистка снега продолжается и теперь. Коммунальным службам не то на помощь, не то наоборот пришел дождь. Поскольку температура воздуха близка к нулю, на дорогах отмечается гололедица. ГАИ рекомендует всем, кто находится за рулем, выбирать сдержанный стиль вождения. Внимательность требуется и от пешеходов.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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