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До +17°С и без дождей. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 20 по 26 марта

18 марта 2023 14:46
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Погодные условия на предстоящей неделе будет определять область повышенного атмосферного давления. В начале недели будет преимущественно без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +2 °С по юго-западу до -8 °С по северо-востоку страны, максимальная днем +5…+12 °С, в юго-западных районах до +14 °С.

В середине недели характер погоды существенно не изменится: будет преимущественно без осадков, облачно с прояснениями. В дневные часы столбики термометров зафиксируют +5…+13 °С.

В Москве +5 °С, до +20 °С в Мадриде и Афинах. О погоде в Европе на неделю с 20 по 26 марта читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До +17°С и без дождей. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 20 по 26 марта-1

До +17°С и без дождей. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 20 по 26 марта-3

До +17°С и без дождей. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 20 по 26 марта-5

До +17°С и без дождей. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 20 по 26 марта-7

До +17°С и без дождей. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 20 по 26 марта-9

До +17°С и без дождей. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 20 по 26 марта-11

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# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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