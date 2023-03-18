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В Москве +5°С, до +20°С в Мадриде и Афинах. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 марта

18 марта 2023 14:46
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В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +15 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется также до +15 °С. В Риме +18 °С, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +20 °С.

В Москве +5°С, до +20°С в Мадриде и Афинах. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 марта-1

В столице Болгарии +15 °С, ясно. В Анкаре +10 °С. В Афинах +20 °С, без осадков.

В Москве +5°С, до +20°С в Мадриде и Афинах. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 марта-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +8 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +11 °С, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +12 °С, будет солнечно.

В Москве +5°С, до +20°С в Мадриде и Афинах. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 марта-7

В Киеве синоптики обещают +8 °С, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +5 °С, будет солнечно.

До +17 °С и без дождей. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 20 по 26 марта.

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# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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