В Москве +5°С, до +20°С в Мадриде и Афинах. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 марта

В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +15 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется также до +15 °С. В Риме +18 °С, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +20 °С.

В столице Болгарии +15 °С, ясно. В Анкаре +10 °С. В Афинах +20 °С, без осадков.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +8 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +11 °С, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +12 °С, будет солнечно.