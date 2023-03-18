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Студенты, работники ЖКХ и неравнодушные минчане. Первый весенний субботник прошёл в столице

18 марта 2023 13:38
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Новости Беларуси. Обновление города к весеннему сезону – в Минске начался месяц по наведению порядка. Марафон труда в Советском районе открыли ярко: устроили викторины, квесты, конкурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты, работники ЖКХ и неравнодушные минчане. Первый весенний субботник прошёл в столице-1

Все, чтобы привлечь к «зеленой» кампании как можно больше людей. И надо сказать, горожан, неравнодушных к облику столицы, оказалось немало. В одном из дворов по улице Некрасова работа кипела с самого утра. Здесь жители района, студенты и работники ЖКХ убирали прошлогоднюю листву, собирали мусор, красили. Несколько часов – и во дворе стало чисто, а в соцсетях появились свежие трудовые снимки.

Студенты, работники ЖКХ и неравнодушные минчане. Первый весенний субботник прошёл в столице-4

Многое узнал, в викторине поучаствовал. Понравилось очень, буду принимать участие в субботниках.

Студенты, работники ЖКХ и неравнодушные минчане. Первый весенний субботник прошёл в столице-7

Нам это нравится: выйти на улицу, подышать свежим воздухом и очистить места. Это нужно всем окружающим.

Студенты, работники ЖКХ и неравнодушные минчане. Первый весенний субботник прошёл в столице-10

Алла Санковская, заместитель главы администрации Советского района:
Сегодня мы организуем такое открытие нашего месячника по уборке. Пригласили детей, конечно, здесь у нас и жители активно участвуют. Во время работы вручили удостоверения старших по подъездам жилых домов этого микрорайона.

Студенты, работники ЖКХ и неравнодушные минчане. Первый весенний субботник прошёл в столице-13

Светлана Сивцова, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ Советского района:
Мероприятие себя показало просто отлично. Мы пойдем в школы со школам ЖКХ рассказывать детям про нашу профессию. И рады любой помощи, которая у нас будет организована в рамках месячника. То есть любая помощь от населения нам важна. Мы сегодня организовали пункты выдачи инвентаря, ждем всех!

Студенты, работники ЖКХ и неравнодушные минчане. Первый весенний субботник прошёл в столице-16

Одной из основных точек для трудового десанта в 2023 году станет парк Дружбы народов. Здесь собираются высадить лабиринт из кустарников и установить беседку. Настоящим украшением парка станет цветочная композиция «Василек», состоящая из 1 500 кустарников кизильника и 600 роз. Так что рабочих рук понадобится много.

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# Субботники в Беларуси # общество # Алла Санковская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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