До +16 с дождём – погода в Беларуси на начало октября

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Преобладающее влияние на погоду будут оказывать фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения. Время от времени прогнозируются дожди разной интенсивности и порывистый ветер.

В темное время суток велика вероятность образования тумана. Температура воздуха в ночные часы в основном будет находиться в пределах от +2 до +10 градусов. Днем ожидается от +9 до +16 градусов.

В отдельные дни возможны короткие перерывы в осадках и повышение на южной части страны температуры воздуха на 2-3 градуса.

Подробный прогноз по областям страны: