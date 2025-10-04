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До +16 с дождём – погода в Беларуси на начало октября

04 октября 2025 16:49
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

До +16 с дождём – погода в Беларуси на начало октября-2

Преобладающее влияние на погоду будут оказывать фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения. Время от времени прогнозируются дожди разной интенсивности и порывистый ветер.

В темное время суток велика вероятность образования тумана. Температура воздуха в ночные часы в основном будет находиться в пределах от +2 до +10 градусов. Днем ожидается от +9 до +16 градусов.

В отдельные дни возможны короткие перерывы в осадках и повышение на южной части страны температуры воздуха на 2-3 градуса.

Подробный прогноз по областям страны:

До +16 с дождём – погода в Беларуси на начало октября-4
До +16 с дождём – погода в Беларуси на начало октября-5
До +16 с дождём – погода в Беларуси на начало октября-6
До +16 с дождём – погода в Беларуси на начало октября-7
До +16 с дождём – погода в Беларуси на начало октября-8
До +16 с дождём – погода в Беларуси на начало октября-9
# Погода в Беларуси

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