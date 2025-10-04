В Париже +16, в Вильнюсе +10 – какой будет погода в европейских столицах

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В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +16 градусов. В Вене +16, без осадков. В Риме ожидается +23, переменная облачность. В Мадриде +27. В Испанской столице малооблачно.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +17. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20. +22 будет отмечено в Афинах.