В Париже +16, в Вильнюсе +10 – какой будет погода в европейских столицах

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +16 градусов. В Вене +16, без осадков. В Риме ожидается +23, переменная облачность. В Мадриде +27. В Испанской столице малооблачно.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +17. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20. +22 будет отмечено в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +9 в дневные часы, пройдет кратковременный дождь. В Вильнюсе +10, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +13. В Киеве +14, облачно, с дождем. В Москве +14.