Президент требует соблюдать железную дисциплину в сельском хозяйстве

Агропромышленный комплекс страны всегда под личным контролем Президента. И это неудивительно: продовольственная безопасность в неменьшем приоритете, чем военная, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году Александр Лукашенко провел два выездных семинара-совещания, где детально анализировались ошибки работы сельского хозяйства, обсуждался опыт успешных предприятий. В качестве примера можно привести агрокомбинат «Дзержинский», чьи методы будут полезны и в других отраслях.