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Президент требует соблюдать железную дисциплину в сельском хозяйстве

04 октября 2025 16:58
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Агропромышленный комплекс страны всегда под личным контролем Президента. И это неудивительно: продовольственная безопасность в неменьшем приоритете, чем военная, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году Александр Лукашенко провел два выездных семинара-совещания, где детально анализировались ошибки работы сельского хозяйства, обсуждался опыт успешных предприятий. В качестве примера можно привести агрокомбинат «Дзержинский», чьи методы будут полезны и в других отраслях. 

Президент требует соблюдать железную дисциплину в сельском хозяйстве-2

В течение года глава государства также посетил не менее пяти предприятий АПК, ставя задачи разного масштаба: от ускоренного внедрения отечественного производства сельхозтехники до развития племенного козоводства. В частности, прозвучало конкретное поручение: показатели к середине 2026-го должны вырасти вдвое.

Летний период традиционно посвящен контролю уборочной. Президент лично выезжает в поля. Такой формат работы давно стал привычным: не только по докладам и цифрам оценивать, как идет кампания, хотя это тоже важно, и ежегодный селектор никто не отменял. 

Президент требует соблюдать железную дисциплину в сельском хозяйстве-4

В этом сезоне аграриям пришлось непросто – затяжные дожди замедляли темпы работ. Но рассчитывать на погоду времени не было. Подстраивались и действовали оперативно. Главные требования Президента, которые звучали буквально во время каждой инспекции полей, – сохранить урожай, а в более широком смысле – повысить уровень дисциплины и организованности в отрасли.

Лукашенко: не должно быть проволочек и бюрократизма – конкретно, по-военному надо решать все задачи.

# Александр Лукашенко # Сельское хозяйство

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