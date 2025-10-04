Президент требует соблюдать железную дисциплину в сельском хозяйстве
Агропромышленный комплекс страны всегда под личным контролем Президента. И это неудивительно: продовольственная безопасность в неменьшем приоритете, чем военная, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году Александр Лукашенко провел два выездных семинара-совещания, где детально анализировались ошибки работы сельского хозяйства, обсуждался опыт успешных предприятий. В качестве примера можно привести агрокомбинат «Дзержинский», чьи методы будут полезны и в других отраслях.
В течение года глава государства также посетил не менее пяти предприятий АПК, ставя задачи разного масштаба: от ускоренного внедрения отечественного производства сельхозтехники до развития племенного козоводства. В частности, прозвучало конкретное поручение: показатели к середине 2026-го должны вырасти вдвое.
Летний период традиционно посвящен контролю уборочной. Президент лично выезжает в поля. Такой формат работы давно стал привычным: не только по докладам и цифрам оценивать, как идет кампания, хотя это тоже важно, и ежегодный селектор никто не отменял.
В этом сезоне аграриям пришлось непросто – затяжные дожди замедляли темпы работ. Но рассчитывать на погоду времени не было. Подстраивались и действовали оперативно. Главные требования Президента, которые звучали буквально во время каждой инспекции полей, – сохранить урожай, а в более широком смысле – повысить уровень дисциплины и организованности в отрасли.
Лукашенко: не должно быть проволочек и бюрократизма – конкретно, по-военному надо решать все задачи.