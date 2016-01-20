Народные дружины помогут ловить «зайцев» в общественном транспорте Минска

Новости Беларуси. Транспортную систему Минска ждут нововведения. В столице с апреля начнут работать добровольные народные дружины, которые будут помогать контролерам общественного транспорта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального директора государственного предприятия «Минсктранс».

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:

С 1 апреля в столице в две смены начнут работать 10 мобильных бригад дружинников. Они будут помогать контролерам задерживать безбилетников, потому как у первых таких полномочий нет.

Народные дружинники имеют право доставить «зайца» без паспорта для составления протокола в отделы внутренних дел.

Со слов руководителя «Минсктранса», эта процедура займет не менее двух часов.

О других нововведениях.

У минских контролеров появятся видеорегистраторы.

Устройства разместят на фирменных жилетах проверяющих. Снятые на камеру материалы будут храниться до 30 суток. Такая мера позволит предъявлять доказательства в случае спорных ситуаций. Как, например, в конфликте, произошедшем в декабре прошлого года, когда безбилетница вместо оплаты штрафа решила выйти через окно (подробнее здесь).

К слову, сегодня в штате «Минсктранса» работают 180 контролеров, при необходимости дополнительно привлекаются другие сотрудники предприятия.