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Какую пенсию я получу в будущем? Каждый работающий белорус сможет узнать это в новом приложении

07 декабря 2022 13:41
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Все работающие граждане Беларуси ежемесячно отчисляют процент в Фонд социальной защиты. Кроме того, работодатели выплачивают определенную сумму в пенсионный фонд. Со следующего года в стране планируется запустить приложение, в котором каждый сможет узнать свой трудовой стаж и будущую пенсию.

Какую пенсию я получу в будущем? Каждый работающий белорус сможет узнать это в новом приложении-1

Юлия Бердникова, управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
В 2003-м была внедрена система персонифицированного учета. В данной системе порядка 20 лет регистрируются сведения о каждом работающем гражданине нашей республики. Это информация о дате приема, его работодателе. Если человек увольняется, это информация о дате увольнения. Эти сведения аккумулируются для последующего использования при назначении гражданину пенсии.

В 2016 году эти сведения дополнились и другой информацией: теперь собираются данные о должности, разряде работника, причине увольнения.

Какую пенсию я получу в будущем? Каждый работающий белорус сможет узнать это в новом приложении-4

Юлия Бердникова:
С учетом того, что данные существенно расширены, то мы предлагаем осовременить доступ к этой информации. Предлагаем с января 2023 года внедрить мобильное приложение. Прежде всего оно позволит каждому гражданину узнать о свидетельстве своего социального страхования, получить трудовую биографию.

Сегодня всю эту информацию можно получить двумя способами. Первый – традиционный – пойти в ближайшее отделение Фонда, предоставить паспорт и, желательно, карточку соцстрахования. И специалист выдаст выписку из индивидуального счета. Также доступен и другой более мобильный метод.

Какую пенсию я получу в будущем? Каждый работающий белорус сможет узнать это в новом приложении-7

Юлия Бердникова:
С 2016-го мы реализовали электронные услуги. Воспользовавшись электронной услугой, гражданин может получить эту информацию. Для этого нужно зарегистрироваться на едином портале электронных услуг. Услуге порядка 6 лет. За прошлый год мы получили в электронном виде более 3 миллионов запросов. За 9 месяцев текущего года мы перешагнули этот барьер.

Какую пенсию я получу в будущем? Каждый работающий белорус сможет узнать это в новом приложении-10

Все эти данные влияют на размер пенсии. Подтвердить свою рабочую деятельность до 2003 года можно документально. Если предприятие или компания, в которой вы ранее работали, прекратила свою деятельность, то Фонд возьмет все данные из архива. Сегодня трудовая пенсия предоставляется мужчинам, достигшим 62 с половиной лет, и женщинам, достигшим 57 с половиной лет.

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# Пенсии # общество # Юлия Бердникова # Диана Лещенко # Фотофакт

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