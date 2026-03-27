Эту премьеру ждали все – опера Верди «Набукко» вернулась в репертуар Большого театра

Театр – это место, где не стихают аплодисменты даже после того, как погас свет. И сегодня, 27 марта, они звучат особенно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всем мире отмечают день театра, который объединяет континенты и страны. Это праздник не только для тех, кто выходит на поклон, но и для тех, кто находится в зале в ожидании творческого чуда. У белорусских поклонников высокого искусства сегодня двойной повод для радости. В репертуар Большого театра по просьбам зрителей вернулась опера итальянского композитора Джузеппе Верди – «Набукко». Давняя библейская история зазвучала по-новому. Об уникальном театральном языке – в нашем следующем сюжете.

Эту премьеру ждали и ценители театрального искусства, и сами артисты. Известная опера Джузеппе Верди «Набукко» в новом исполнении на сцене Большого театра Беларуси. Создатели нынешней версии ставили задачу передать все оперные страсти с психологической достоверностью.

Георгий Шилов, ассистент режиссера-постановщика оперы «Набукко» (Россия):

В первую очередь мы сфокусировались на точном следовании музыке великого композитора Джузеппе Верди и текста Темистокле Солеры. И концентрировались на раскрытии психологии персонажей, не просто истории, а разрушениях идолов, чудесных событиях, а на простой человеческой истории. Ведь все мы приходим в театр, чтобы увидеть людей, таких же, как мы с вами, со своими трудностями.

А пока белорусская столица в ожидании фестиваля «Балетное лето». Он ознаменует открытие второй половины театрального сезона в Большом. Известно, что программу откроет премьерный показ «Баядерки». Не обойдется без сюрпризов. На минской сцене свои постановки презентуют артисты Челябинского театра оперы и балета.

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Первое полугодие уже абсолютно точно известно – это балет на музыку целого ряда композиторов, от Брамса до белорусского композитора Андрея Зубрича, это балет «Шагал – любовь на сцене». К оперному форуму к декабрю будет представлено новое совершенно сочинение, новое в нашем репертуарном плане – опера Жоржа Бизе «Искатели жемчуга».

В Беларуси действуют почти три десятка театров: драматические и кукольные, эстрадные, молодежные, оперы и балета, юного зрителя. Кузницей талантов считается Молодежный театр эстрады. В его репертуаре три десятка программ для взрослой и детской аудитории. В конце ноября на суд зрителей представят новую комедию по мотивам известного советского кинофильма.