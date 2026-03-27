Диалоговая площадка с молодежью прошла в Совете Республики

«Разговор на равных». Диалоговая площадка с таким названием объединила сегодня, 27 марта, в Совете Республики около сотни активистов из всех регионов страны. О ситуации в Беларуси и за рубежом, развитии парламентского движения и молодежной политике с ребятами говорила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в формате открытого диалога – без регламентов и запретных тем. Среди вопросов, волновавших участников, – трудоустройство, перспективы закрепления на первом рабочем месте, а также формирование инклюзивной среды. Прозвучали и инициативы. Предложено, к примеру, создать телепередачу, рассказывающую о людях с особенностями здоровья и их жизненном пути. Идея была поддержана: Совет Республики окажет содействие в ее реализации.

Владимир Бейзер, председатель группы инклюзивного развития Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

У нас проходит этот проект, называется «Живу в библиотеке» в рамках очного общения. И было бы здорово, чтобы этот очный формат, который все-таки рассчитан на довольно узкий круг людей, а именно тех, кто пришел на мероприятие, был расширен в рамках целой страны. И, возможно, люди, посмотрев на людей с особенностями в телевизоре, в рамках нашего формата, разрушат в своей голове какие-то стереотипы и мифы, позволят наше общество сделать более равным, безбарьерным.

Разговор на равных прошел в рамках проекта «Молодежная столица». В 2026-м этот статус присвоен Минску. В течение года в городе будут проходить различные форумы и конкурсы, диалоговые площадки, а также иные тематические мероприятия.