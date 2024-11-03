«Народная пятилетка» – в Беларуси принимают анонимные предложения граждан по развитию страны

Беларусь вступила в электоральную кампанию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это знаковое событие для нашей страны и проверка на прочность для тех, кто собирается претендовать на высший пост. И вот какой совет будущим кандидатам дал действующий глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: У нас, наверное, десятков пять, которые красиво могут преподнести что-то, что-то сказать. Это надо уметь. Будущему политику, Президенту это надо уметь. Но главное – это конкретика. Что ты сделаешь? Ну и что у тебя за плечами? То есть ситуация поменялась. Если кто-то со старым багажом сюда, на выборы, пытается выйти, надо быть очень аккуратным. Ну, я, может быть, и не должен это говорить, но, тем не менее, всех, кто сегодня хочет, а таких уже немало, это же люди, которые при нас, даже не при мне, а при нас сами выросли. Поэтому вот им совет, что ты сделаешь и насколько глубоко ты понимаешь эти проблемы.

И как раз для того, чтобы видеть проблемы простых белорусов, в нашей стране запустили цифровую платформу «Народная пятилетка». Новый ресурс расположен по адресу меркаванне.бел. Перейти на онлайн-платформу можно через специальный QR-код, который вы видите на экране, с любого устройства. Никаких ограничений для пользователей не предусмотрено.

«Народная пятилетка» – это возможность высказать свое мнение или предложения по ключевым сферам – от экономики до сельского хозяйства и медицины. Все обращения будут обрабатываться в Штабе патриотических сил, куда входят члены общественных объединений, политических партий. Самые интересные идеи учтут при подготовке Программы развития на 2025-2030 годы и в повестке ВНС.