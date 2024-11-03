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Игорь Коротченко: «Предвыборные периоды особенно опасны с точки зрения попыток внешних сил раскачать ситуацию»

03 ноября 2024 14:12
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Каким бы ни был исход электоральной кампании в Молдове, уже можно говорить об агрессивности политики коллективного Запада во главе с США по отношению к этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Коротченко: «Предвыборные периоды особенно опасны с точки зрения попыток внешних сил раскачать ситуацию»-2

К тому же ясно, что формы иностранного электорального вмешательства сегодня становятся все более изощренными. О том, что на мировой карте с каждым годом появляется все больше новых линий геополитического раскола говорили на неделе эксперты на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Игорь Коротченко: «Предвыборные периоды особенно опасны с точки зрения попыток внешних сил раскачать ситуацию»-4

Елена Береснева, председатель Гродненской областной организации ЛДПБ:
В Германии «Альтернатива для Германии» набирает вес, набирает силу и идет уже через местные выборы, доходит до Бундестага. А это мнение большинства людей. Это не мнение тех политиков, которые продали свою страну в угоду чьих-то интересов. Это мнение людей (которое уже услышано), которые хотят, чтобы все это прозвучало на весь мир. 

Игорь Коротченко: «Предвыборные периоды особенно опасны с точки зрения попыток внешних сил раскачать ситуацию»-6

Игорь Коротченко, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия):
Обеспечения национальной безопасности, в том числе и электоральной безопасности. Наверное, Беларусь из своего опыта недавних событий формулирует ряд очень важных, нужных, в том числе для России, да и для любой суверенной страны, таких выводов. Потому что предвыборные периоды особенно опасны с точки зрения попыток внешних сил раскачать ситуацию либо обрушить, не признать законные результаты. Мы это видим на примере Грузии.

Игорь Коротченко: «Предвыборные периоды особенно опасны с точки зрения попыток внешних сил раскачать ситуацию»-8

Электоральная безопасность – составная часть всеобъемлющей. Минская площадка позволила говорить вслух об одних и тех же проблемах представителям и Запада, и Востока. Как подчеркнул выступая на конференции Президент Беларуси, миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий. Они были даны и главой нашего государства.

# Международная политика

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