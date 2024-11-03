Прямой эфир

Благотворительная акция для самых маленьких прошла в рамках фестиваля «Лiстапад»

03 ноября 2024 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чтоб мечты детства сбывались, будь то сняться в кино, стать настоящим спасателем или волшебником. «Беларусьфильм», «Белорусский Красный Крест и «Россотрудничество» устроили праздник для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная акция для самых маленьких прошла в рамках фестиваля «Лiстапад»-2

Им продемонстрировали мультфильмы, снятые по мотивам белорусских народных сказок. У юных зрителей также была возможность включиться в творческий процесс. Читали стихи, пели, танцевали – и все по команде «мотор» от самого настоящего режиссера. 

Были и другие активности: аквагрим, конструкторы, фотозоны, игры с аниматорами. В их роли выступили волонтеры Красного Креста. Они учили детей в случае необходимости оказывать помощь человеку, который попал в беду. 

Благотворительная акция для самых маленьких прошла в рамках фестиваля «Лiстапад»-4

– Что тебе больше всего понравилось?
– Конструктор и мультик. 

Благотворительная акция для самых маленьких прошла в рамках фестиваля «Лiстапад»-6

Мне нравится праздник. Мне рисуют сейчас змейку. Понравилось смотреть мультик и играть.

Благотворительная акция для самых маленьких прошла в рамках фестиваля «Лiстапад»-8

Марина Требухина, специалист Белорусского Красного Креста:
Здесь находятся дети из социально опасного положения, дети с инвалидностью, дети-сироты. Хотелось для этих детей сделать праздник, тем более в каникулы. И традиционно это происходит в рамках Международного фестиваля «Лiстапад».

Благотворительная акция для самых маленьких прошла в рамках фестиваля «Лiстапад»-10

Такой подарок в дни фестиваля «Лiстапад» получают те, кому, может быть, нужно чуть больше внимания, чем всем остальным. Эта благотворительная акция прошла уже в третий раз.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Минск снова востребован как площадка для диалога по безопасности – Бузин
03 ноября 2024 12:33

Минск снова востребован как площадка для диалога по безопасности – Бузин

Митрополит Вениамин провёл соборную молитву в Свято-Духовом кафедральном соборе
03 ноября 2024 11:48

Митрополит Вениамин провёл соборную молитву в Свято-Духовом кафедральном соборе

Добирались даже самолётом. Около полтысячи молдаван приехали в Беларусь для участия в выборах
03 ноября 2024 10:57

Добирались даже самолётом. Около полтысячи молдаван приехали в Беларусь для участия в выборах