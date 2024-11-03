Благотворительная акция для самых маленьких прошла в рамках фестиваля «Лiстапад»

Чтоб мечты детства сбывались, будь то сняться в кино, стать настоящим спасателем или волшебником. «Беларусьфильм», «Белорусский Красный Крест и «Россотрудничество» устроили праздник для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтоб мечты детства сбывались, будь то сняться в кино, стать настоящим спасателем или волшебником. «Беларусьфильм», «Белорусский Красный Крест и «Россотрудничество» устроили праздник для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им продемонстрировали мультфильмы, снятые по мотивам белорусских народных сказок. У юных зрителей также была возможность включиться в творческий процесс. Читали стихи, пели, танцевали – и все по команде «мотор» от самого настоящего режиссера.
Были и другие активности: аквагрим, конструкторы, фотозоны, игры с аниматорами. В их роли выступили волонтеры Красного Креста. Они учили детей в случае необходимости оказывать помощь человеку, который попал в беду.
– Что тебе больше всего понравилось?
– Конструктор и мультик.
Мне нравится праздник. Мне рисуют сейчас змейку. Понравилось смотреть мультик и играть.
Марина Требухина, специалист Белорусского Красного Креста:
Здесь находятся дети из социально опасного положения, дети с инвалидностью, дети-сироты. Хотелось для этих детей сделать праздник, тем более в каникулы. И традиционно это происходит в рамках Международного фестиваля «Лiстапад».
Такой подарок в дни фестиваля «Лiстапад» получают те, кому, может быть, нужно чуть больше внимания, чем всем остальным. Эта благотворительная акция прошла уже в третий раз.