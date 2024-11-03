Благотворительная акция для самых маленьких прошла в рамках фестиваля «Лiстапад»

Чтоб мечты детства сбывались, будь то сняться в кино, стать настоящим спасателем или волшебником. «Беларусьфильм», «Белорусский Красный Крест и «Россотрудничество» устроили праздник для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им продемонстрировали мультфильмы, снятые по мотивам белорусских народных сказок. У юных зрителей также была возможность включиться в творческий процесс. Читали стихи, пели, танцевали – и все по команде «мотор» от самого настоящего режиссера.

Были и другие активности: аквагрим, конструкторы, фотозоны, игры с аниматорами. В их роли выступили волонтеры Красного Креста. Они учили детей в случае необходимости оказывать помощь человеку, который попал в беду.