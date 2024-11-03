Белорусская армия занимает 12 место в рейтинге сильнейших армий

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что дипломатия во многом уже не работает, а главным аргументом мировых центров решения вопросов вновь становится военная сила. Международная обстановка, конфликты, милитаризация соседей обязывают и нас быть бдительными и укреплять обороноспособность.

За последнее время мы, конечно, нарастили мускулы, о чем говорит и рейтинг сильнейших армий, который на неделе опубликовал американский журнал «News & World Report». Белорусская армия названа 12-й в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Возглавляет список Россия, затем идут США, Израиль и Китай. В десятку также вошли Иран, Южная Корея, Турция и Украина.