Белорусская армия занимает 12 место в рейтинге сильнейших армий
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что дипломатия во многом уже не работает, а главным аргументом мировых центров решения вопросов вновь становится военная сила. Международная обстановка, конфликты, милитаризация соседей обязывают и нас быть бдительными и укреплять обороноспособность.
За последнее время мы, конечно, нарастили мускулы, о чем говорит и рейтинг сильнейших армий, который на неделе опубликовал американский журнал «News & World Report». Белорусская армия названа 12-й в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Возглавляет список Россия, затем идут США, Израиль и Китай. В десятку также вошли Иран, Южная Корея, Турция и Украина.
Еще буквально 6 лет назад наша страна занимала всего лишь 41-е место, но благодаря перевооружению и, конечно, размещению тактического ядерного оружия нам удалось значительно продвинуться. Беларусь при этом – одна из немногих невоюющих стран, которые входят в первую двадцатку. Практически все западные армии сейчас скрыто присутствуют в Украине, тестируют свои вооружения и накапливают диверсионный опыт.
Но важно не обольщаться и четко понимать, что этот рейтинг вовсе не комплимент от создателей, а сигнал и отражение текущих приоритетов в оборонном секторе США, где Россия, а значит, и ее союзники, а значит, и Беларусь – это якобы угроза номер один. В интересах таких рейтингов – производители оружия и политики. Одни жаждут прибылей, другие – сохранения западной гегемонии, во что бы то ни стало. Пусть даже через кровавые конфликты и тысячи жизней.