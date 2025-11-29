Хоккеисты «Динамо-Молодечно» прервали серию побед в экстралиге

На ледовых аренах нашей страны продолжается регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги. В программе субботы значились три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» принимал одного из лидеров текущего розыгрыша «Динамо-Молодечно». В стартовой трети команды по разу огорчили друг друга. Во втором периоде хозяева завладели инициативой и обеспечили себе преимущество в две шайбы. В заключительном периоде гродненцы снова отличились дважды, гости смогли ответить одним точным броском. Как итог – 5:2 в пользу подопечных Андрея Антонова. Дубль в составе победителей оформил Герман Поддубный. «Динамовцы» прервали серию из трех викторий.

Андрей Антонов, главный тренер ХК «Неман»:

Я думаю, матч интересный и по содержанию, и по накалу. Сегодня нам удалось пробить хорошие голы, наконец-то в большинстве забили. В целом очень интересный матч и с сильным соперником, и очень рады, что его обыграли.

В другом противостоянии «Гомель» принимал «Витебск». Особенно продуктивным получился первый период. Зрители увидели четыре взятия ворот, но перевес в три гола оказался на стороне гостей. В оставшееся время дружины обменялись результативными атаками. «Северяне» забирают победу впервые за четыре матча – 4:2. Для гомельчан эта неудача стала шестой кряду.

Роман Юпатов, главный тренер ХК «Витебск»:

Немножко адаптировались, понятно, что перестраивались после большой площадки. Где-то в каких-то моментах у некоторых троек сегодня не получилась игра, но в целом забили хорошие голы, нужные. В принципе, по игре пропускали где-то контратаки, слабо сыграла в этих моментах определенная группа игроков. Будем готовиться к следующему матчу.

Завершила игровую программу субботы дуэль в Бресте, где местный клуб принимал «Металлург».