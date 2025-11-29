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Урок истории под открытым небом – как прошла военно-историческая реконструкция в Борисове

29 ноября 2025 17:19
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Здесь вновь столкнулись эпохи. Сегодня, 29 ноября, в Борисове реконструировали эпизоды «кровавой» схватки русской и французской армий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грохот орудий, штыковые атаки и плотный пороховой дым. Военно-историческая реконструкция событий 1812 года на «Чичаговских батареях» показала один из драматичных эпизодов войны с Наполеоном.

Элла Маркевич наблюдала за боем.

Урок истории под открытым небом – как прошла военно-историческая реконструкция в Борисове-2

Первым прорезает тишину звук волторны – охотничьего рожка. Это, по сути, главное средство связи в начале XIX века.

Урок истории под открытым небом – как прошла военно-историческая реконструкция в Борисове-4

Михаил Кузнецов, военно-исторический реконструктор (Россия):
Сигналы знали унтер-офицеры, которые в дальнейшем транслировали сигнал музыканта уже как команду командира. Например, вот сигнал к отступлению.

Урок истории под открытым небом – как прошла военно-историческая реконструкция в Борисове-6

Огонь, дым и героические атаки. Здесь, на Борисовской земле, где 213 лет назад гремели сражения, история ожила. Сотни реконструкторов из Беларуси и России на день превратили тихое поле в эпицентр сражения на Березине. Здесь достоверно все: от тактики построения до пуговиц на мундире.

Урок истории под открытым небом – как прошла военно-историческая реконструкция в Борисове-8

Павел Алехин, военно-исторический реконструктор (Россия):
На мне надет костюм рядового полка пеших гренадеров старой гвардии. Они все отличались очень большим ростом. Но чтобы придать себе еще большую значимость и высокий рост, они носили меховые шапки из медведя. И, соответственно, при росте 1 метр 80 они казались еще выше. 

Сколько такая шапка весит?

Пару килограмм-то весит.

Урок истории под открытым небом – как прошла военно-историческая реконструкция в Борисове-10

Сражение на Березине стало знаковым. Во французском языке даже закрепилось понятие «Березина» как синоним полного провала. Для нас же это место – вечное напоминание о цене войны и важности мира. О том, что военная форма должна оставаться лишь символом истории.

Подробнее смотрите в видео.

# История

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