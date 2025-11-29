Урок истории под открытым небом – как прошла военно-историческая реконструкция в Борисове

Здесь вновь столкнулись эпохи. Сегодня, 29 ноября, в Борисове реконструировали эпизоды «кровавой» схватки русской и французской армий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грохот орудий, штыковые атаки и плотный пороховой дым. Военно-историческая реконструкция событий 1812 года на «Чичаговских батареях» показала один из драматичных эпизодов войны с Наполеоном. Элла Маркевич наблюдала за боем.

Первым прорезает тишину звук волторны – охотничьего рожка. Это, по сути, главное средство связи в начале XIX века.

Михаил Кузнецов, военно-исторический реконструктор (Россия):

Сигналы знали унтер-офицеры, которые в дальнейшем транслировали сигнал музыканта уже как команду командира. Например, вот сигнал к отступлению.

Огонь, дым и героические атаки. Здесь, на Борисовской земле, где 213 лет назад гремели сражения, история ожила. Сотни реконструкторов из Беларуси и России на день превратили тихое поле в эпицентр сражения на Березине. Здесь достоверно все: от тактики построения до пуговиц на мундире.

Павел Алехин, военно-исторический реконструктор (Россия):

На мне надет костюм рядового полка пеших гренадеров старой гвардии. Они все отличались очень большим ростом. Но чтобы придать себе еще большую значимость и высокий рост, они носили меховые шапки из медведя. И, соответственно, при росте 1 метр 80 они казались еще выше. – Сколько такая шапка весит? – Пару килограмм-то весит.