«МЛ Витебск» и минское «Динамо» сыграли вничью в заключительном туре чемпионата Беларуси по футболу

Насыщенный игровой день выдался в чемпионате страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И несмотря на то, что тройка призеров уже была известна, особый интерес вызывало противостояние в белорусской столице, где серебряные призеры нынешнего национального первенства – минские «Динамовцы» – принимали обладателя золота «МЛ Витебск». Оппоненты обменялись голами в конце первого тайма – на 40-й минуте Алексей Вакулич вывел хозяев вперед, а совсем скоро Глеб Жердев восстановил паритет. После перерыва итоговый результат не изменился, ничья – 1:1.

Обладатель бронзы мозырская «Славия» разгромила на выезде «Витебск». Гости диктовали свой сценарий развития событий и праздновали уверенную победу – 3:0. Отличились Владислав Полоз, Кирилл Черноок и Андрей Соловей.

Два заключительных матча чемпионата состоятся завтра, 30 ноября. Высшую лигу, напомним, покидают «Молодечно» и «Слуцк». Их заменят «Барановичи» и могилевский «Днепр». А «Сморгонь» сыграет с «Белшиной» за право выступать в элите в следующем сезоне.