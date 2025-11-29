Прямой эфир

Алёна Фалей завершила выступление на теннисном турнире в Словакии

29 ноября 2025 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алена Фалей завершила выступление на турнире категории 75 в Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном поединке белоруска, занимающая 335-е место планетарного топа, уступила 101-й ракетке мира – Елене-Габриэле Рузе из Румынии, которая на этих соревнованиях посеяна под вторым номером. Разница в рейтинге во многом и предопределила исход матча. Оппонентка действовала уверенно, доминировала на протяжении всего противостояния и отдала нашей соотечественнице только один гейм. Встреча продолжалась 68 минут.

Тем не менее Алена довольно уверенно прошла все стадии на пути к одной второй, обыграв представительниц Словакии, Швейцарии и Латвии.

# Теннис # Алена Фалей

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Динамо-Молодечно» прервали серию побед в экстралиге
29 ноября 2025 17:45

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» прервали серию побед в экстралиге

Алексей Протас продолжает улучшать статистику в НХЛ
29 ноября 2025 17:40

Алексей Протас продолжает улучшать статистику в НХЛ

Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка России по биатлону
29 ноября 2025 17:32

Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка России по биатлону