В Афинах +14, а в Вильнюсе +1 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +8 градусов. В Вене +3, без существенных осадков. В Риме ожидается +9, временами дождь. В Мадриде +8. В испанской столице без существенных осадков.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +2. Без существенных осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +7. +14 будет отмечено в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +2 в дневные часы, без существенных осадков. В Вильнюсе +1. В Варшаве столбики термометров опустятся до нуля, будет облачно с прояснениями. +4 в Киеве, временами дождь. В Москве также +4, возможен небольшой дождь.