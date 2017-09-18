Кодирование или подшивка: как это работает?

Новости Беларуси. Какой метод выбрать, чтобы бросить пить, рассказали в программе «Большой город».

Александр Алишевич, и.о. главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Есть ещё такая, так называемая подшивка. На мой взгляд, больше людей, которым подойдёт больше это. Большее количество людей, чем для кодировки. Сущность «подшивки», в отличие от кодировки – что это не в чистом виде психотерапевтический сеанс, а, в большей степени, это – процедура введения лекарственного химического вещества внутрь организма.

Но которое, чаще всего, сопровождается ещё и психотерапевтическими какими-то внушениями.

Но психотерапевтические, в данном случае, будут вспомогательными, а основным, всё-таки, введение этого вещества. Смысл введения вещества – находясь внутри организма, оно блокирует один из ферментов, который участвует в превращении алкоголя.