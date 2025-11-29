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Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка России по биатлону

29 ноября 2025 17:32
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Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер нашей национальной команды безупречно прошел два огневых рубежа и показал лучшее время на финише. Преимущество белоруса перед ближайшим преследователем россиянином Александром Поварницыным составило почти три секунды. Как итог золотая награда. 

Результаты других соотечественников не самые выдающиеся. Дмитрий Лазовский финишировал 20-м. Остальные – за пределами второй десятки. Завтра в программе турнира гонки преследования. В первый день лучшей в женском спринте была Анна Сола. А это значит, наши спортсмены имеют хорошие шансы на пьедестал по итогам пасьюта.

# Биатлон

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