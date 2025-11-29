Алексей Протас продолжает улучшать статистику в НХЛ

Алексей Протас продолжает улучшать собственную статистику в НХЛ. Этой ночью белорус отметился ассистом. А «Вашинтон» в волевом стиле добыл викторию над «Торонто» – 4:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Столичники» уступали по ходу встречи – 0:2. Начало камбэку положил наш нападающий. На льду он находился почти 19 минут, нанес шесть бросков и закончил встречу с показателем полезности +2. В 25 встречах регулярки у старшего из братьев 15 бомбардирских баллов.

«Калгари» с Егором Шаранговичем в составе победил «Флориду» – 5:3. Изначально на форварда «пламенных» записали результативную передачу. Но затем ассист забрали. Отечественный хоккеист оставался на площадке почти 16 минут, шесть раз угрожал неприятельским владениям и заработал два в графу «плюс-минус».

«Даллас» одержал третью викторию кряду. На ней раз не устояла «Юта» – 4:3. Владислав Колячонок получил айс-тайм в размене 12 минут, применил силовой прием и заработал единицу полезности. Действовал он во второй паре.

«Чикаго» оступился в противостоянии с «Нешвиллом» – 3:4. Наш защитник Артем Левшунов провел на льду более 20 минут. Нанес бросок и получил малый штраф. В сезоне у хоккеиста 23 дуэли и 12 очков.