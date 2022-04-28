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Дмитрий Крутой в Чечерске: Президент обозначил, что чернобыльские деньги ни в коем случае не должны пострадать

28 апреля 2022 18:26
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Новости Беларуси. Диалог власти и народа. Проблемы жителей районов, пострадавших от Чернобыльской АЭС, 28 апреля решали в Чечерске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой в Чечерске: Президент обозначил, что чернобыльские деньги ни в коем случае не должны пострадать-1

Прием граждан провел заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Большая часть вопросов касалась льгот для местных жителей. Также интересовались, что делать, если отказали в выдаче справки о работе на загрязненной территории и потеряны все подтверждающие документы. Коллективная просьба поступила от жителей агрогородка Мотневичи. Населенный пункт хоть и имеет особый, чернобыльский статус, но не все вопросы жизнеобеспечения здесь решены. Основной вид топлива – дрова, как в социальной сфере, так и в частном секторе. 360 человек надеются, что ситуация изменится.

Дмитрий Крутой в Чечерске: Президент обозначил, что чернобыльские деньги ни в коем случае не должны пострадать-4

Лилия Домосканова, жительница агрогородка Мотневичи:
Естественно, в доме холодно, пока мама, папа придут, натопят печку, поэтому хотели бы к вам обратиться с просьбой, чтобы вы нас услышали и помогли или газифицировать наш населенный пункт, или вот сейчас есть электрификация  может, нас хотя бы включили в план?

Дмитрий Крутой в Чечерске: Президент обозначил, что чернобыльские деньги ни в коем случае не должны пострадать-7

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
На совещании, которое буквально недавно проводил Президент по чернобыльской тематике в день годовщины трагедии, он очень четко обозначил, что эти инфраструктурные чернобыльские деньги не должны пострадать ни в коем случае. Потому что это то, что дает самый зримый эффект с точки зрения человека: когда хорошая дорога, когда чистая вода, когда подведен газ.

Дмитрий Крутой в Чечерске: Президент обозначил, что чернобыльские деньги ни в коем случае не должны пострадать-10

Представители власти традиционно посещают регионы и проводят встречи с населением, чтобы услышать, что волнует людей, и постараться помочь решить сложные вопросы на местах.

Об итогах выездного приема граждан в Могилевской области читайте здесь.

# Прием граждан # общество # Лилия Домосканова # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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