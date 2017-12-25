Как обеспечивается безопасность в Иерусалиме на Рождество? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Слова Папы Римского 25 декабря эхом разносились по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих городах этот праздник омрачен боевыми действиями и столкновениями. В Иерусалиме Рождество встречали на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Там усилены меры безопасности. 22 декабря на Храмовой горе вновь произошли столкновения. Однако сегодня в городе все-таки больше радости, чем огорчений.

Съемочная группа СТВ сейчас находится в Иерусалиме – месте святом не только для мусульман, иудеев, но и христиан, в том числе и католиков. Они продолжают отмечать Рождество. Улицы украшены рождественской символикой. В городе, конечно, ощущается атмосфера праздника.

Совсем недавно в Вифлееме в церкви Рождества Христова закончилась всенощная месса. Затем, по традиции, здесь прошла месса на заре и дневная месса. Таким образом, Рождество празднуется трижды: как предвечное рождение слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем). В преддверии праздника в Иерусалиме усилены меры безопасности. К их обеспечению привлечены сотни сотрудников израильских силовых структур. Нынешнее Рождество наступило на фоне нового витка палестино-израильского конфликта. Его причиной послужила конфронтация вокруг признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.