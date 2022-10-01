«Намолотили рекордный урожай». Леонид Заяц посетил «Дожинки» в Гродненской области

Новости Беларуси. В Гродненской области отмечают «Дожинки-2022». Стартовал праздник с красочного шествия тружеников села по центральной улице Берестовицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С успешным завершением уборочной кампании аграриев Гродненской области поздравил Александр Лукашенко (подробнее здесь). Сельскохозяйственный сезон регион завершает с достойным результатом – намолочено свыше 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 37 % выше уровня 2021-го. А средняя урожайность лучшая в стране – почти 50 центнеров с гектара, по рапсу и вовсе поставлен рекорд. Победителем областного соревнования по зерну стал Гродненский район.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Намолотили рекордный урожай. Мы ожидаем более 11 миллионов тонн зерновых, зернобобовых вместе с рапсом. Это позволит обеспечить в полном объеме потребности нашей страны в продовольственном зерне, фураже, семенах. И сделает хороший задел для производства продукции продовольствия для внутреннего рынка и реализации на экспорт.

Праздничные локации «Дожинок» развернулись на несколько километров – от центра городского поселка до сквера и главного стадиона. Программа фестиваля рассчитана на гостей всех возрастов: от молодежного феста и театра ростовых кукол до тематических фотозон и сельской эстафеты. Изюминка праздника – битва подворий от сельхозпредприятий региона, а также выставка караваев. Гулянья продлятся до самого вечера. Гостей праздника ждет концерт звезд белорусской эстрады и дискотека с участием кавер-групп.

Интересно, познавательно, радостно, есть что взять на заметку.

С дочкой решили провести выходные сегодня здесь, на областном мероприятии, с целью посмотреть, как проходит праздник, и порадоваться с нашими работниками сельского хозяйства, что они достигли таких больших успехов в этом году.