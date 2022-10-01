Как фломастер помогает улучшить фигуру? Фитнес-тренер рассказал о тонкостях в работе с клиентами

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с преподавателем Института фитнеса Егором. В чем заключается твоя деятельность?

Егор Язинский, фитнес-инструктор, преподаватель:

Я подготавливаю ребят по специальностям «Инструктор тренажерного зала» и «Персональный фитнес-тренер». Это те, кто хочет связать свою жизнь с тем, чтобы потом тренировать других людей, но также приходят и те ребята, которые хотят научиться для себя. Стюша Тайм:

Как давно ты этим занимаешься? Егор Язинский:

Конкретно тренером я работаю скоро 11 лет, преподаю – 7. И с прошлого года работаю в нескольких компаниях организатором спортивных мероприятий. Такой тимбилдинг: либо на территории предприятия, либо в зал ребята приходят, либо с выездом за город. Без фундамента никуда – о первом опыте работы с «железом» Стюша Тайм:

Наверняка у каждого тренера есть или был личный тренер. Расскажи про своего.

Егор Язинский:

Да, у меня был тренер, но не личный, потому что путь мой начинался в детско-юношеском клубе допризывной подготовки в Малиновке (№ 22), и там был руководитель Бохан Сергей Сергеевич. Он готовил ребят по тяжелой атлетике, и мне поставил первую технику – идеальную, с которой все начиналось. Я дальше знания на нее наращивал, но этот фундамент, без которого никуда, заложил именно он мне. Стюша Тайм:

Ты не только фитнес-тренер, но еще и блогер. У тебя есть YouTube-канал. Егор Язинский:

Когда у нас со студентами проходит практика в зале, они очень часто какие-то фишки, которые я объясняю и которых больше нигде нет, снимали на телефоны. Там всегда плохой звук и шакальное качество. В итоге я пришел к мысли, что лучше я это буду в крутом, хорошем качестве снимать на YouTube. Это будет и им памятка, и, может, еще кому-то захочется посмотреть. Если открыть, то да, там очень много хороших комментариев. Кто-то пишет: спасибо, уже к тренеру можно не ходить. Разобрано досконально. «Никакого выканья, все на ты» – о подходах к работе тренером Стюша Тайм:

Наверняка у тебя, как и у любого преподавателя, есть свои фишки. Расскажи про них.

Егор Язинский:

Первая и самая главная – я стараюсь максимально сблизиться со слушателями: никакого выканья, все на ты, максимально по-домашнему. Все максимально упрощено. Есть правило, что самый умный человек всегда изъясняется самыми простыми словами, без каких-то попыток: а вы знали… И вторая – фломастеры. Прямо ими рисую на ребятах мышечные группы. Стюша Тайм:

То есть сейчас мы будем рисовать? У девушек слабо выделяется передняя дельта. Как сформировать красивые плечи? Егор Язинский:

Могу тебя разрисовать немного.