Как фломастер помогает улучшить фигуру? Фитнес-тренер рассказал о тонкостях в работе с клиентами

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с преподавателем Института фитнеса Егором. В чем заключается твоя деятельность?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с преподавателем Института фитнеса Егором. В чем заключается твоя деятельность?
Егор Язинский, фитнес-инструктор, преподаватель:
Я подготавливаю ребят по специальностям «Инструктор тренажерного зала» и «Персональный фитнес-тренер». Это те, кто хочет связать свою жизнь с тем, чтобы потом тренировать других людей, но также приходят и те ребята, которые хотят научиться для себя.
Стюша Тайм:
Как давно ты этим занимаешься?
Егор Язинский:
Конкретно тренером я работаю скоро 11 лет, преподаю – 7. И с прошлого года работаю в нескольких компаниях организатором спортивных мероприятий. Такой тимбилдинг: либо на территории предприятия, либо в зал ребята приходят, либо с выездом за город.
Стюша Тайм:
Наверняка у каждого тренера есть или был личный тренер. Расскажи про своего.
Егор Язинский:
Да, у меня был тренер, но не личный, потому что путь мой начинался в детско-юношеском клубе допризывной подготовки в Малиновке (№ 22), и там был руководитель Бохан Сергей Сергеевич. Он готовил ребят по тяжелой атлетике, и мне поставил первую технику – идеальную, с которой все начиналось. Я дальше знания на нее наращивал, но этот фундамент, без которого никуда, заложил именно он мне.
Стюша Тайм:
Ты не только фитнес-тренер, но еще и блогер. У тебя есть YouTube-канал.
Егор Язинский:
Когда у нас со студентами проходит практика в зале, они очень часто какие-то фишки, которые я объясняю и которых больше нигде нет, снимали на телефоны. Там всегда плохой звук и шакальное качество. В итоге я пришел к мысли, что лучше я это буду в крутом, хорошем качестве снимать на YouTube. Это будет и им памятка, и, может, еще кому-то захочется посмотреть. Если открыть, то да, там очень много хороших комментариев. Кто-то пишет: спасибо, уже к тренеру можно не ходить. Разобрано досконально.
Стюша Тайм:
Наверняка у тебя, как и у любого преподавателя, есть свои фишки. Расскажи про них.
Егор Язинский:
Первая и самая главная – я стараюсь максимально сблизиться со слушателями: никакого выканья, все на ты, максимально по-домашнему. Все максимально упрощено. Есть правило, что самый умный человек всегда изъясняется самыми простыми словами, без каких-то попыток: а вы знали… И вторая – фломастеры. Прямо ими рисую на ребятах мышечные группы.
Стюша Тайм:
То есть сейчас мы будем рисовать?
Егор Язинский:
Могу тебя разрисовать немного.
В данном случае мы выделили переднюю дельту, у девушек она слабо выделяется. Это еще одна проблема, что тяжело увидеть это разделение. Когда нарисовали, уже хорошо видно, где должна проходить работа.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотел пожелать телезрителям, которые нас будут смотреть?
Егор Язинский:
Главное, что хотел бы пожелать – никогда не откладывайте ничего в долгий ящик. Очень часто я с ребятами общаюсь (и в жизни в целом, и на курсах, и в зале), у них есть мечты (одна-пять), большинство из которых можно сделать завтра или в течение недели. А у них это почему-то долгий ящик или какая-то дальняя полка. Поэтому, если о чем-то мечтаете, чего-то хотите, старайтесь это делать сразу. И тогда все будет получаться.