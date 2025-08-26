Намолотил 8 тысяч тонн зерна! В Слуцком районе наградили передовиков уборочной

А сейчас о миллионах на белорусских хлебных полях и «тысячниках», а точнее, «восьмитысячниках», в битве за урожай. И такие рекордсмены есть в Слуцком районе Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральный регион – традиционный лидер уборочной кампании. Этот год не исключение. Аграрии области уже отправили в закрома более 2 миллионов тонн зерна нового урожая.