Намолотил 8 тысяч тонн зерна! В Слуцком районе наградили передовиков уборочной
А сейчас о миллионах на белорусских хлебных полях и «тысячниках», а точнее, «восьмитысячниках», в битве за урожай. И такие рекордсмены есть в Слуцком районе Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральный регион – традиционный лидер уборочной кампании. Этот год не исключение. Аграрии области уже отправили в закрома более 2 миллионов тонн зерна нового урожая.
О личных рекордах, которые ведут к коллективному результату, – Глеб Прокофьев.
Их руки пахнут хлебом. В полях хлеборобы сейчас каждый день, чтобы обеспечить нашу продовольственную безопасность. Несмотря на насыщенный график, нашли время для церемонии награждения. Но буквально на 15 минут – прямо в поле, как говорится, не отходя от рабочего места. Тем более поводов несколько. Один из них – комбайнер-рекордсмен.
Павел Шутило в этом агросезоне намолотил 8 тысяч зерна. Это абсолютный рекорд страны. Признается, что в полях исключительно командная работа. Достичь высоких намолотов в одиночку – задача не выполнимая.
Павел Шутило, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Это благодаря нашему руководству, агрономам за хороший урожай, коллегам, поддерживали. Каждый старается, чтобы получить хороший результат урожая. Начиная от бригадных людей, даже которые камни собирали. В этом году ставили рекорд. Если бы какой-то камень, то могло бы этого и не быть.
Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:
За высокими урожаями всегда стоит непростой, кропотливый труд специалистов, которые из опыта предыдущих кампаний, посевных, уборочных, нарабатывали определенный опыт. И мы сегодня с гордостью можем говорить о том, что урожайность зерновых на 8 центнеров выше, чем в прошлом году.
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