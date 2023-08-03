Намолот зерновых и зернобобовых приближается к 2 млн тонн

Новости Беларуси. Зерновые и зернобобовые в Беларуси убраны почти на 30 % площадей, их намолот (без кукурузы, гречихи, проса) вплотную приблизился к 2 миллионом тонн, плюс около 800 тысяч тонн рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский каравай прибавляет день ото дня. В целом по стране хорошие виды на урожай по многим культурам, хотя в период засухи были опасения. Речь об этом шла во время рабочей поездки Президента в Каменецкий район.

В Брестской области подходят к экватору уборочной, а урожайность сравнима с прошлогодней. И пример работы местных аграриев показывает правильность сделанных ставок на озимые рапс и ячмень. Ну а настоящий бренд Беларуси – картофель, он остается основной сельхозкультурой в хозяйствах населения. Отличные вкусовые качества, наибольшая приспособленность к нашему климату и почвам, устойчивость к основным болезням и вредителям.

В этом году, по оценкам Минсельхозпрода, урожай окажется больше – 101 % к уровню прошлого. Основные площади под эту культуру заняты в Минской и Брестской областях – почти половина всего картофельного поля страны. За последние пять лет в расчете на человека производство картофеля в Беларуси возросло до 530 килограммов. Уровень же потребления остался практически тем же, а значит, растет экспортный потенциал.