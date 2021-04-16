Мусоровоз новейшего типа, эргономичный тягач и удобный электробус. МАЗ показал новые экологичные автомобили

Новости Беларуси. Изучить работу муниципальных операторов и понять, как действует расширенная система ответственности производителя. В столицу Беларуси для знакомства с последними разработками Минского автомобильного завода с деловым визитом прибыли представители российского экологического оператора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие новинки привлекли внимание россиян, знает Юлия Денисенко.

Электробус, тягач и мусоровоз новейшего типа. 16 апреля МАЗ продемонстрировал свои новинки, которые решают экологические задачи.

За 2020 год в Россию завод поставил более 500 единиц техники для вывоза и сортировки бытовых отходов.

Новинка для соседей – этот мусоровоз. Ноу-хау – подъемник: извлечет мусор из контейнера любой формы и размера. Юлия Денисенко, корреспондент:

Это одна из последних сверхподъемных моделей. За один раз перевозит более 8 тонн отходов. Машина заметно улучшает качество сбора мусора, а следовательно снижает затраты коммунальных служб.

А это еще один новый образец для российских заказчиков – седельный тягач с колесной формулой 4 на 2. Просторная двухместная кабина с высокой крышей и двумя спальными местами, оборудован системами кондиционирования и отопления. Улучшена эргономика рабочего места, а также безопасность и эффективность перевозок. Двигатель марки Mercedes-Benz экологического класса «Евро-6» мощностью 476 лошадиных сил.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ»:

Мы надеемся в ходе взаимной кооперации разработать новые модели, необходимые как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь и на внешних рынках. USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери. Как выглядит электробус, который скоро появится на улицах Минска

Иностранные партнеры отмечают амбициозные планы в сфере обработки твердых коммунальных отходов.

Денис Буцаев, генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор»:

Это и возможность создания совместных программ по технологической независимости наших стран от импортного оборудования, точно так же, как и повышение уровня технологической оснащенности, перевод в том числе подвижного состава на более современные образцы техники.