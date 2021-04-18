Одно дело – видеть по телевизору и другое – вживую. Впечатления белорусов, которые побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Здание, в котором пишется история белорусской государственности. На экскурсию во Дворец Независимости пригласили курсантов и сотрудников Академии МВД с семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшний вечер они наверняка проведут, рассматривая многочисленные фотографии.

Не каждый день удается почувствовать себя участниками событий мирового масштаба: побывать в кабинете, где проходили переговоры «нормандской четверки», оценить интерьеры залов, где принимаются судьбоносные для страны решения. Более тысячи предметов. Как выглядит музей, в котором выставлены подарки Президента Беларуси?

Гостям Дворца рассказали, что построено здание всего за 30 месяцев. Показали знаковые и легендарные помещения, которые они не раз видели в отечественных и мировых новостях.

Будущие правоохранители уверены: здесь должен побывать каждый белорус.

Дмитрий Клименков, курсант Академии МВД:

Кто смотрит новости, интересуется политикой в какой-то степени, будет знать как минимум один из залов, которые нам показывают. Я хотел побывать. Мне кажется, каждый гражданин Республики Беларусь хочет побывать во Дворце Независимости, так как это главное здание Президента, посмотреть и увидеть, каково здесь находиться.

Сергей Заблоций, курсант Академии МВД:

Такой масштаб не ожидается, потому что две разные вещи: видеть это вживую и по телевизору либо в интернете. Конечно, такое убранство взбудораживает, восхищает красота этого здания и в принципе все, что тут находится. Я считаю, что тут должен каждый побывать, тот, кто считает себя белорусом и кто любит свою родину.

Василий Лобашевич, сотрудник Академии МВД:

Масштабы, конечно, впечатляют. Особенно интересно прикоснуться к истории, потому что во многих комнатах когда-то что-то происходило на уровне не только государства, но и мирового сообщества. Особенно понравился зал, в котором проходила встреча в нормандском формате. Когда заходишь туда, ощущаешь ту энергетику, которая была там. «В каждом камушке, в каждом стёклышке здесь присутствует национальная идея». Эти белорусы побывали во Дворце Независимости

Подобные экскурсии для белорусов стали уже традиционными. Впервые здание распахнуло двери для гостей еще в 2015 году. Глава государства не раз подчеркивал: Дворец открыт для всех желающих. Это в первую очередь не резиденция Президента, а народное достояние.