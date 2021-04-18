«Уникальные формы и улыбающийся чайник». Вот что можно увидеть на выставке белорусского фарфора

«Простые вещи. Чайники». В Национальном историческом музее Республики Беларусь прошла необычная выставка фарфора. Чайник – один из традиционных и популярных видов посуды, которая есть в каждом доме, является символом не только душевного общения, но и специальных чайных церемоний, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Евгения Есько, младший научный сотрудник Национального исторического музея:

Чайники, которые вы можете здесь увидеть, представлены впервые, это образцы, которые были допущены художественным советом к производству.

Вашему вниманию – паспорт одного из первых чайников. Сервиз называется «Одуванчик», или «Б1» (по первой букве фамилии автора, придумавшего изделие). Как менялись формы и способы украшения фарфора под влиянием времени, моды и стилей – все это можно проследить в экспозиции.

Евгения Есько:

В декоре первых чайников использовалось определенное количество цветов. Прежде всего, это был красный, черный, коричневый, серый. Особый интерес вызывают эти два чайника, у которых вы можете заметить небольшое отверстие сбоку, которое предназначено для нагревателя.

После закрытия Минского фарфорового завода в конце 2000-х большая коллекция из 10 000 фарфоровых изделий «перекочевала» из заводского музея в Национальный исторический.

Евгения Есько:

За время работы Минского фарфорового завода были созданы уникальные формы, в том числе и улыбающийся чайник, автор чайника – Литвиненко. Также художница создала уникальный сервиз «Прибрежный пейзаж», здесь вы можете видеть красивую цветовую гамму, сочетание нежно-голубого и серого цвета, цвета льна Узнается в экспонатах и белорусская природа.

Евгения Есько:

Обратите внимание на форму чайника и сахарницы. Они выполнены в виде такого колокольчика, также можно заметить, что крышки переходят плавно в основное тело чайника и сахарницы. То есть мы даже не видим разницы в этом переходе. Это значит, что мастер идеально продумала пропорции перед обжигом и перед созданием самого чайника.

В «нулевых» появляются новые дизайнерские решения. Есть здесь и ложки, а также щипцы конца 19 – начала 20 веков. А в 1978 году открылся фарфоровый завод в Добруше, который до сих пор радует покупателей широким ассортиментом.

Евгения Есько:

Минский фарфоровый завод и Добрушский фарфоровый завод, конечно, ориентировались на покупателя и создавали уже сервизы, которые мог позволить себе практический каждый житель БССР. Такие чайники были в каждой семье.